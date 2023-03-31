Определены сроки «Славянского базара» и порядок безвиза

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта подписал распоряжение, которым утверждены сроки проведения XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Основные мероприятия пройдут с 13 по 16 июля 2023 года.

В целях расширения зрительской аудитории распоряжением предусмотрен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.

Пропуском для безвизового пересечения Государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Республику Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.

С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.