2023 - Год мира и созиданияКультураОбщество

Определены сроки «Славянского базара» и порядок безвиза

31.03.2023
29

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта подписал распоряжение, которым утверждены сроки проведения XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Основные мероприятия пройдут с 13 по 16 июля 2023 года.

В целях расширения зрительской аудитории распоряжением предусмотрен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.

Пропуском для безвизового пересечения Государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Республику Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.

С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.

Показать больше
Photo of LNC

LNC

Похожие статьи

Photo of 1 апреля в Лунинецком районе пройдет районный субботник

1 апреля в Лунинецком районе пройдет районный субботник

31.03.2023
Photo of Делегация Лунинецкого района в ожидании Послания Президента Республики Беларусь

Делегация Лунинецкого района в ожидании Послания Президента Республики Беларусь

31.03.2023
Photo of Товарищеский матч по мини-футболу прошел в Лунинце

Товарищеский матч по мини-футболу прошел в Лунинце

31.03.2023
Photo of Прямая трансляция Послания Президента Республики Беларусь к народу и парламенту

Прямая трансляция Послания Президента Республики Беларусь к народу и парламенту

31.03.2023
Photo of В Лунинецком районе возбуждено уже 9 уголовных дел в отношении кибермошенников

В Лунинецком районе возбуждено уже 9 уголовных дел в отношении кибермошенников

31.03.2023
Photo of Свой лес? Далучайцеся да акцыі «Тыдзень лесу» у Лунінецкім раёне

Свой лес? Далучайцеся да акцыі «Тыдзень лесу» у Лунінецкім раёне

31.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть