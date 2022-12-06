Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен на 7 декабря. В Лунинецком районе тоже могут быть проблемы
Оранжевый уровень опасности из-за гололеда и гололедицы объявлен на 7 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды
В среду будет облачно, ночью по востоку с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). Местами, а ночью и утром по Брестской и Гродненской областям во многих районах гололед, на дорогах гололедица. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
Утром и днем слабая метель. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами по востоку 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля градусов по западу до минус 10 по востоку. Днем ожидается минус 4 — плюс 2 градуса, по востоку — до минус 7 градусов.
Погода в Лунинецком районе — pogoda.by
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|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|06 декабря 2022 (вт)
день
-2
|Кратковременные осадки
5 — 6 (12)
Ю-В
1 021
падает
91 — 92
0.1
вечер
-2..-3
|Временами осадки
6 (14)
Ю-В
1 017
падает
93 — 94
0.3
Слабый гололёд
|07 декабря 2022 (ср)
ночь
-2..-3
|Продолжительные осадки
6 (13)
Ю-В
1 014
падает
95 — 97
3.7
Умеренный гололёд
утро
0..-2
|Временами осадки
6 (13)
Ю
1 011
падает
95 — 99
0.6
Слабый гололёд
день
+1
|Временами осадки
5 — 6 (12)
Ю
1 010
не измен.
99 — 100
0.4
вечер
0..+1
|Облачно
5 — 7 (14)
Ю
1 011
растёт
93 — 99
0
|08 декабря 2022 (чт)
ночь
0..+1
|Кратковременные осадки
6 — 7 (13)
Ю-З
1 011
растёт
85 — 96
0.1
утро
0..-2
|Кратковременные осадки
5 — 6 (12)
Ю-З
1 013
растёт
84 — 93
0.1
день
0..-1
|Облачно
3 — 4 (10)
Ю-З
1 016
растёт
91 — 93
0
вечер
-1..-5
|Туман
2 — 3 (6)
Ю
1 016
не измен.
94 — 96
0
Слабый туман
|09 декабря 2022 (пт)
ночь
-5
|Туман
2
Ю-В
1 016
не измен.
96
0
Слабый туман
утро
-3
|Облачно
2 (5)
Ю-В
1 014
падает
95
0
день
-2
|Малооблачно
1
Ю
1 014
не измен.
96
0
вечер
-4
|Малооблачно
2
Ю-В
1 014
не измен.
98
0
|10 декабря 2022 (сб)
ночь
-1
|Кратковременные осадки
4 (8)
В
1 012
падает
98
0.9
утро
-1
|Кратковременные осадки
5 (10)
С-В
1 008
падает
97
4.3
день
0
|Кратковременные осадки
4 (7)
С-В
1 008
не измен.
97
0.3
вечер
-1
|Облачно
4 (8)
С-В
1 009
растёт
96
0
|11 декабря 2022 (вс)
ночь
-2
|Кратковременные осадки
4 (8)
С-В
1 010
растёт
97
0.1
утро
-2
|Кратковременные осадки
5 (11)
С-В
1 007
падает
97
2.8
день
-1
|Кратковременные осадки
7 (13)
С-В
1 003
падает
96
13.1
вечер
0
|Кратковременные осадки
6 (11)
С-В
1 001
падает
97
8.9
|12 декабря 2022 (пн)
ночь
0
|Кратковременные осадки
5 (9)
С-В
1 000
падает
96
0.7