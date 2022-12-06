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Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен на 7 декабря. В Лунинецком районе тоже могут быть проблемы

06.12.2022
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Оранжевый уровень опасности из-за гололеда и гололедицы объявлен на 7 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды

В среду будет облачно, ночью по востоку с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). Местами, а ночью и утром по Брестской и Гродненской областям во многих районах гололед, на дорогах гололедица. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Утром и днем слабая метель. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами по востоку 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля градусов по западу до минус 10 по востоку. Днем ожидается минус 4 — плюс 2 градуса, по востоку — до минус 7 градусов.

belta.by

Погода в Лунинецком районе — pogoda.by

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Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
06 декабря 2022 (вт)
день
-2
weather iconКратковременные осадки
5 — 6 (12)
Ю-В
1 021
падает
91 — 92
0.1
 
вечер
-2..-3
weather iconВременами осадки
6 (14)
Ю-В
1 017
падает
93 — 94
0.3
Слабый гололёд
07 декабря 2022 (ср)
ночь
-2..-3
weather iconПродолжительные осадки
6 (13)
Ю-В
1 014
падает
95 — 97
3.7
Умеренный гололёд
утро
0..-2
weather iconВременами осадки
6 (13)
Ю
1 011
падает
95 — 99
0.6
Слабый гололёд
день
+1
weather iconВременами осадки
5 — 6 (12)
Ю
1 010
не измен.
99 — 100
0.4
 
вечер
0..+1
weather iconОблачно
5 — 7 (14)
Ю
1 011
растёт
93 — 99
0
 
08 декабря 2022 (чт)
ночь
0..+1
weather iconКратковременные осадки
6 — 7 (13)
Ю-З
1 011
растёт
85 — 96
0.1
 
утро
0..-2
weather iconКратковременные осадки
5 — 6 (12)
Ю-З
1 013
растёт
84 — 93
0.1
 
день
0..-1
weather iconОблачно
3 — 4 (10)
Ю-З
1 016
растёт
91 — 93
0
 
вечер
-1..-5
weather iconТуман
2 — 3 (6)
Ю
1 016
не измен.
94 — 96
0
Слабый туман
09 декабря 2022 (пт)
ночь
-5
weather iconТуман
2
Ю-В
1 016
не измен.
96
0
Слабый туман
утро
-3
weather iconОблачно
2 (5)
Ю-В
1 014
падает
95
0
 
день
-2
weather iconМалооблачно
1
Ю
1 014
не измен.
96
0
 
вечер
-4
weather iconМалооблачно
2
Ю-В
1 014
не измен.
98
0
 
10 декабря 2022 (сб)
ночь
-1
weather iconКратковременные осадки
4 (8)
В
1 012
падает
98
0.9
 
утро
-1
weather iconКратковременные осадки
5 (10)
С-В
1 008
падает
97
4.3
 
день
0
weather iconКратковременные осадки
4 (7)
С-В
1 008
не измен.
97
0.3
 
вечер
-1
weather iconОблачно
4 (8)
С-В
1 009
растёт
96
0
 
11 декабря 2022 (вс)
ночь
-2
weather iconКратковременные осадки
4 (8)
С-В
1 010
растёт
97
0.1
 
утро
-2
weather iconКратковременные осадки
5 (11)
С-В
1 007
падает
97
2.8
 
день
-1
weather iconКратковременные осадки
7 (13)
С-В
1 003
падает
96
13.1
 
вечер
0
weather iconКратковременные осадки
6 (11)
С-В
1 001
падает
97
8.9
 
12 декабря 2022 (пн)
ночь
0
weather iconКратковременные осадки
5 (9)
С-В
1 000
падает
96
0.7

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