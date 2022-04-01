Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 апреля из-за сильных осадков. В том числе и в Лунинецком районе

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 апреля из-за сильных осадков, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу по южной половине страны пройдут сильные осадки (снег, мокрый снег), а также на большей части территории страны прогнозируются снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Ночью и утром местами будет слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 по северо-западу до плюс 3 по юго-востоку. Днем — от 0 до 6 градусов тепла.

Погода в Лунинце по pogoda.by