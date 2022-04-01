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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 апреля из-за сильных осадков. В том числе и в Лунинецком районе
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 апреля из-за сильных осадков, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу по южной половине страны пройдут сильные осадки (снег, мокрый снег), а также на большей части территории страны прогнозируются снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Ночью и утром местами будет слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 по северо-западу до плюс 3 по юго-востоку. Днем — от 0 до 6 градусов тепла.
Погода в Лунинце по pogoda.by
|02 апреля 2022 (сб)
ночь
+1
|Продолжительные осадки
6 — 7 (14)
С-В
999
падает
95 — 98
0.8
Слабый гололёд
утро
0..+1
|Продолжительные осадки
7 — 8 (14)
С-В
998
не измен.
97 — 99
6.3
Слабый гололёд
день
+1
|Продолжительные осадки
6 (14)
С
999
растёт
99
6.1
Слабый гололёд
вечер
0..+1
|Продолжительные осадки
6 — 7 (14)
С
1 001
растёт
82 — 99
2.5
Слабый гололёд
|03 апреля 2022 (вс)
ночь
0..-2
|Облачно
6 (13)
С
1 004
растёт
86 — 87
0
утро
0..-2
|Облачно
6 (12)
С
1 007
растёт
84 — 87
0
день
+1..+2
|Облачно
4 — 6 (9)
С-З
1 009
растёт
58 — 85
0
вечер
-3..+1
|Кратковременные осадки
3 — 4 (7)
З
1 012
растёт
86 — 88
0.1
Слабый туман
|04 апреля 2022 (пн)
ночь
-4
|Малооблачно
3 (8)
З
1 013
не измен.
88 — 90
0
утро
-2
|Малооблачно
4 (10)
Ю-З
1 014
растёт
88
0
день
+3
|Малооблачно
6 (13)
Ю-З
1 012
падает
95
0
вечер
+1
|Малооблачно
5 (13)
Ю-З
1 010
падает
85
0
|05 апреля 2022 (вт)
ночь
0
|Облачно
8 (16)
Ю
1 003
падает
82
0
утро
0
|Кратковременные осадки
9 (18)
Ю
996
падает
100
0.9
день
+3
|Кратковременные осадки
8 (17)
Ю-З
996
не измен.
100
2.2
вечер
+3
|Кратковременные осадки
8 (15)
Ю-З
997
растёт
98
0.2
|06 апреля 2022 (ср)
ночь
+3
|Кратковременные осадки
7 (15)
Ю-З
999
растёт
70
1
утро
+3
|Облачно
6 (11)
З
1 004
растёт
91
0
день
+7
|Кратковременные осадки
7 (10)
З
1 006
растёт
77
0.1
вечер
+6
|Кратковременные осадки
5 (13)
Ю
1 004
падает
99
0.1