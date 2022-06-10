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Организациям и ИП с 1 июля предоставят право временно не начислять амортизацию

10.06.2022
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Организациям и индивидуальным предпринимателям с 1 июля предоставят право временно не начислять амортизацию. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщили в пресс-службе правительства.

«Документ предполагает в качестве временной меры предоставление права организациям и индивидуальным предпринимателям не начислять амортизацию с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023-го», — сказали в пресс-службе.

Исключение амортизации из состава затрат позволит снизить себестоимость производимой продукции, обеспечив повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования.

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