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Организовать маленький бизнес в 16 лет (Лунинецкий район)

05.06.2022
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Несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 16 лет (с согласия одного из законных представителей несовершеннолетнего) имеют право регистрации в налоговой инспекции по месту жительства в качестве ремесленника и реализации товаров собственного изготовления, отвечающим признакам ремесла (народного творчества) с уплатой сбора за ремесленную деятельность.

Также несовершеннолетние с 16-летнего возраста могут оказывать определенные услуги, выполнять некоторые виды работ с уплатой ежемесячного единого налога – продажа пищевой продукции собственного приготовления, письменный и устный перевод, организация праздников, музыкальная, танцевальная, актерская деятельность, графический дизайн, разработка веб-сайтов, парикмахерские услуги, выгул домашних животных и уход за ними, услуги по уборке жилых помещений, курьерская деятельность, другие.

Более подробную информацию можно получить в ИМНС Республики Беларусь по Лунинецкому району по телефону 6-28-67.

Людмила РУДЬКО, начальник управления налогообложения физических лиц.

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