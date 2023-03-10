Органы прокуратуры Брестской области потребовали устранить недостатки в работе организаций АПК

Органы прокуратуры Брестской области проверили соблюдение законодательства в ходе посевной кампании, причем ряд сельхозобъектов обследован рабочей группой, созданной из работников прокуратуры Брестской области по распоряжению прокурора области Виктора Климова.

Установлено, что в целом в регионе выполняются требования нормативных актов в сфере рационального использования и бережного хранения материальных ресурсов. Вместе с тем в отдельных организациях АПК прокуроры выявили факты бесхозяйственности и несоблюдения трудовой дисциплины.

В частности, на начальном этапе посевной кампании в Ганцевичском, Жабинковском, Ивановском и Малоритском районах зафиксированы факты представления недостоверных сведений по вопросам исправности техники и агрегатов, используемых для сева или обработки почвы.

Не всегда в аграрных предприятиях Малоритского и Березовского районов обеспечивалась надлежащая готовность техники к государственному осмотру.

Обнаружены случаи, когда в Барановичском, Дрогичинском и Лунинецком районах организации не соблюдали порядок хранения сельхозтехники, минеральных удобрений и зерновых культур.

Отдельные рядовые работники и должностные лица допускали нарушения правил пожарной безопасности.

Прокуроры дадут принципиальную оценку при подготовке актов надзора состоянию дел на местах, работе местных исполнительных и распорядительных органов, деятельности территориальных контрольных (надзорных) служб, например, инспекций труда и органов внутренних дел, государственного пожарного надзора, технического надзора, в части надлежащего выполнения возложенных на них функций, своевременного предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства, обеспечения контроля за их реальным устранением.

Обобщенная информация о результатах прокурорских проверок рассмотрена на заседании областного исполнительного комитета с участием прокурора Брестской области Виктора Климова – он акцентировал снимание на безусловном соблюдении законодательства в ходе посевной кампании, обозначил, что подобные проверки будут проходить на постоянной основе, в том числе в выходные дни.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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