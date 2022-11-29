«Осенний призыв, дела житейские в районе и «самовольщики-энергетики» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 30 ноября

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 30 ноября:

— В эту призывную кампанию выполнять воинский долг отправились около 150 уроженцев Лунинетчины

— Все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Беларуси, преодолимы

— Проиграв санкционное и энергетическое противостояние, коллективный Запад решил отыграться на паралимпийцах

— СФЕРА ЖКХ: дела житейские в Лунинецком районе — жилье, субсидии, бани, мини-полигоны…

— Новый облик Лунинца и благоустройство круглый год в Микашевичах

— Молитвенный труд отмечен государством…

— Мікалай Канановіч, механізатар ААТ “Вулькаўскі світанак”: жалеза моцнае, але без гаспадара хутка ржавее….

— Трагедыя на вадзе. Падрабязнасці

— Чем грозит самовольное, безучетное потребление электрической энергии?

— СШ №3: в будущее ШАГаем вместе

— «Базар, вокзал, перрон…» Привокзальная площадь Лунинца