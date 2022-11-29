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«Осенний призыв, дела житейские в районе и «самовольщики-энергетики» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 30 ноября

29.11.2022
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 30 ноября:

 — В эту призывную кампанию выполнять воинский долг отправились около 150 уроженцев Лунинетчины

 — Все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Беларуси, преодолимы

 — Проиграв санкционное и энергетическое противостояние, коллективный Запад решил отыграться на паралимпийцах

 — СФЕРА ЖКХ: дела житейские в Лунинецком районе — жилье, субсидии, бани, мини-полигоны…

 — Новый облик Лунинца и благоустройство круглый год в Микашевичах

 — Молитвенный труд отмечен государством…

 — Мікалай Канановіч, механізатар ААТ “Вулькаўскі світанак”: жалеза моцнае, але без гаспадара хутка ржавее….

 — Трагедыя на вадзе. Падрабязнасці

 — Чем грозит самовольное, безучетное потребление электрической энергии?

 — СШ №3: в будущее ШАГаем вместе

 — «Базар, вокзал, перрон…» Привокзальная площадь Лунинца

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