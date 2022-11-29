«Осенний призыв, дела житейские в районе и «самовольщики-энергетики» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 30 ноября
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 30 ноября:
— В эту призывную кампанию выполнять воинский долг отправились около 150 уроженцев Лунинетчины
— Все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Беларуси, преодолимы
— Проиграв санкционное и энергетическое противостояние, коллективный Запад решил отыграться на паралимпийцах
— СФЕРА ЖКХ: дела житейские в Лунинецком районе — жилье, субсидии, бани, мини-полигоны…
— Новый облик Лунинца и благоустройство круглый год в Микашевичах
— Молитвенный труд отмечен государством…
— Мікалай Канановіч, механізатар ААТ “Вулькаўскі світанак”: жалеза моцнае, але без гаспадара хутка ржавее….
— Трагедыя на вадзе. Падрабязнасці
— Чем грозит самовольное, безучетное потребление электрической энергии?
— СШ №3: в будущее ШАГаем вместе
— «Базар, вокзал, перрон…» Привокзальная площадь Лунинца