Ошибочно уплатили госпошлину? Рассказываем как вернуть деньги

Бывают случаи, когда граждане ошибочно уплатили госпошлину либо госпошлина оплачена, а в осуществлении процедуры было отказано и т.д.

Так как же вернуть платеж?

С целью возврата или зачета госпошлины плательщик должен подать заявление по форме, установленной приложением 19 к Постановлению № 14 Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 26.03.2013. Заявление о возврате или зачете излишне уплаченной суммы госпошлины может быть подано не позднее 5 лет со дня ее уплаты или со дня принятия решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета.

К заявлению должны прилагаться следующие документы:

1)Оригиналы документов, подтверждающие оплату госпошлины.

Если госпошлина подлежит зачету или возврату частично, представляются копии указанных документов. В случае внесения оплаты посредством ЕРИП представление документа, подтверждающего внесение платы, не требуется, нужно указать в заявлении номер платежа и дату.

2)Документы, выдаваемые государственными органами, иными организациями, должностными лицами, специально уполномоченными взимать госпошлину, в которых указываются обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного возврата или зачета госпошлины, а в случае возврата или зачета госпошлины, уплаченной при обращении в суд, — определения, постановления или справки суда.

Документы, указанные в пункте 2 могут быть представлены самостоятельно, так и запрашиваться налоговыми органами.

Срок осуществления административной процедуры по возврату (зачету)

госпошлины – 15 рабочих дней.

Плательщик для подачи заявления может обращаться в налоговые органы независимо от места постановки на учет, места жительства за осуществлением административной процедуры.

По информации luninets.brest-region.gov.by