Осквернение и снос памятников советским солдатам — за гранью человеческого понимания

Осквернение и снос памятников советским солдатам находится за гранью человеческого понимания, заявила журналистам член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало,

«Давно ли Германия стояла на коленях, вымаливая прощение после окончания Великой Отечественной войны? Все, вина прошла? Или они все забыли? Или просто не хотят помнить? — задалась вопросами Ирина Довгало. — А то, что сейчас происходит — осквернение и снос памятников советским солдатам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, — это просто за гранью человеческого понимания. Но придет время собирать камни».

Депутат подчеркнула: «Еще недавно они приезжали и вместе с нами возлагали цветы к памятникам, у Вечного огня. Что за 15 лет могло произойти, чтобы не просто изменить мнение европейских чиновников, а реально поменять человеческое сознание? Но время отвечать за содеянное придет. И они будут содрогаться от своих действий. И новые поколения придут, и переписанная история будет возвращаться. Просто всему свое время».

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