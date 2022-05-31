Осмотрите свои земельные участки: ведь можно попасть на штраф! (Лунинецкий район)

С 1 июня по 15 сентября в Брестской области проводятся мероприятия в рамках ежегодной специальной программы «МАК», направленные на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотиков растительного происхождения, выявление и уничтожение культивируемых и дикорастущих наркосодержащих растений, а также перекрытие каналов поступления указанных наркотиков в регион.

Сотрудники милиции обращают внимание граждан, что некоторые культуры могут доставить много неприятностей хозяевам – от административного штрафа до уголовного наказания. Это конопля и мак.

Сотрудниками правоохранительных органов на Брестчине в прошлом году, во время проведения специальной программы «МАК» выявлен 291 факт незаконного посева растений, содержащих наркотические средства на общей площади более 21 гектара, уничтожено более 16,5 тонн незаконных посевов наркотических средств растительного происхождения, из которых около 4 тонн мака и более 12 тонн конопли. За посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений в отношении граждан, на приусадебных участках которых произрастали дикорастущие мак и конопля, составлено 50 административных протоколов.

Как показывает практика, многие домовладельцы до сих пор думают, что если конопля или мак диким образом растет у них на дачном участке или огороде, то они не имеют к этому никакого отношения. Но они ошибаются, потому что подобные деяния подпадают под статью 17.1 КоАП РБ «Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», что влечет наложение штрафа до 640 рублей (20 базовых величин).

Если в действиях по посеву и выращиваю растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, будет усматриваться умысел с целью их сбыта или изготовления, либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ – наступает уголовная ответственность.

Поэтому правоохранители советуют владельцам земельных участков своевременно принять меры по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

В свою очередь, руководителям хозяйств необходимо своевременно принимать меры по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, которые могут произрастать на их территории.

В случае обнаружения запрещенных культивируемых или дикорастущих растений (конопля, мак) сообщайте об этом по телефону 102.