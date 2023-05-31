“Основная задача добровольцев” Министр обороны о народном ополчении

Министр обороны Виктор Хренин рассказал о новациях в законопроекте “О народном ополчении”

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект “О народном ополчении”. Проект закона направлен на установление правовых основ реализации гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории страны, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в Беларуси.

В частности, проектом закона предусматривается определение терминов “народное ополчение”, “отряд народного ополчения” и “доброволец народного ополчения”, общие вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, ограничения при зачислении граждан в народное ополчение, а также порядок руководства народным ополчением, формирования, комплектования и дислокации отрядов народного ополчения, выполнения ими задач, полномочия государственных органов и должностных лиц в сфере деятельности народного ополчения.

“Проект закона “О народном ополчении” подготовлен во исполнение поручения Президента Республики Беларусь Министерством обороны совместно с Министерством внутренних дел и другими заинтересованными государственными органами, – отметил Виктор Хренин. – Подготовка данного законопроекта осуществлялась с целью создания правовых основ добровольного участия граждан в обеспечении военного положения в составе отрядов народного ополчения. На сегодняшний день законодательные акты в сфере деятельности народного ополчения в Беларуси отсутствуют. При разработке законопроекта за основу был взят современный опыт создания добровольческих формирований территориальных общин Украины в 2022 году. Рассматриваемые подразделения создавались из числа граждан, преимущественно добровольцев, как правило, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, для решения второстепенных задач в местах, не предусматривающих действия войск, под руководством органов внутренних дел или местного управления. Такой же подход заложен и в разработанном законопроекте”.

Проектом закона определяется, что формирование народного ополчения будет осуществляться на основании указа Президента Республики Беларусь. “Отряды народного ополчения могут создаваться в городах, поселках городского типа и сельских советах одновременно с формированием в административном районе территориальных войск”, – уточнил министр.