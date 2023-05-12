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Основная задача новой выпускной кампании — снижение нагрузки

12.05.2023
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Основная задача новой выпускной кампании — снижение нагрузки на одиннадцатиклассников. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

«Выпускные экзамены школьники в этом году будут сдавать по-новому. Если еще в прошлом году 11-классники должны были сдать четыре выпускных экзамена в школе и централизованное тестирование по трем предметам, то в этом году их ждет всего лишь два централизованных экзамена, результаты которых засчитываются при выставлении отметки по предмету в аттестат об общем среднем образовании и при поступлении в учреждения высшего образования, плюс одно централизованное тестирование», — рассказала Ирина Каржова.

Уже в воскресенье, 14 мая, одиннадцатиклассники сдадут ЦЭ по русскому или белорусскому языку на выбор, а 21 мая — централизованный экзамен по любому предмету на выбор из числа тех, по которым проводится ЦТ. «Преимущество новой выпускной кампании очевидно. Сократилось общее количество выпускных и вступительных экзаменов. Раньше форма проведения испытаний была разная, в школе это изложение по русскому или белорусскому языку, по математике — контрольная работа, а историю Беларуси и иностранный язык необходимо было сдавать устно, ответив на вопрос билета. В то время как при поступлении в вуз нужно было выполнить тест. Разная форма — разная подготовка. Сегодня мы эту систему упростили — сделали единую форму экзамена. Поэтому основной задачей новой выпускной кампании является снижение нагрузки на одиннадцатиклассников «, — подчеркнула представитель Минобразования.

belta.by

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