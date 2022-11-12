Общество

Основной маршрут нелегальной миграции в Евросоюз лежит через Западные Балканы!

12.11.2022
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Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ «Фронтекс» публикует данные, опровергающие заявления Польши и стран Прибалтики о «беспрецедентном наплыве беженцев» с территории Беларуси.

Если посмотреть на статистические данные отчётов , то очевидно, что основной маршрут нелегальной миграции в Евросоюз лежит через Западные Балканы – 60 тысяч (!) незаконных пересечений границы за 2021 год.  На восточной границе ЕС, то есть на границе с Беларусью, зафиксировано только 8 тысяч (и это во время пика миграционного кризиса).

Следовательно, все заявления сопредельных стран ЕС о гибридных атаках и миграционном давлении со стороны Беларуси идут вразрез с реальными фактами.

Тема миграционного кризиса искусственно нагнетается исключительно в целях сокрытия истинных мотивов стягивания тысяч военных к белорусской границе.

*так куда нужно отправить Войско польское, чтобы противостоять наплыву беженцев, и где строить заборы?

Пограничный комитет Беларуси

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