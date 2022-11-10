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Основную часть урожая картофеля и овощей на Брестчине собирают в Лунинецком районе

10.11.2022
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Лунинецкий район вносит достойный вклад в продовольственную безопасность страны.

Как рассказал руководитель Лунинецкого района Александр Савина, производство зерна, а в этом году собрано более 57 тысяч тонн, дает возможность как выполнять госзаказ, так и закладывать хорошую кормовую базу для общественного стада. И уже наши сельхозпроизводители почти полностью обеспечивают молоком под полную загрузку мощности Лунинецкого МЗ. А вот мясо поставляется на Пинский мясокомбинат, а также в наше райпо. Безусловно, хорошую выручку дают и семена рапса, которых собрано в этом году более 7 тысяч тонн – их переработка находится также на территории нашего района.

Но впечатляет, безусловно, производство овощей. Например, по данным на 10 ноября управления по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, в области собрано почти 143 тысячи тонн картофеля, из них более 60 тысяч тонн именно на Лунинетчине. По объемам производства второго хлеба на Брестчине с нашим районом никто и рядом не стоит. И если таких овощей, как морковь, капуста и свекла, в области уже собрали более 50 тысяч тонн, из них более 32 тысяч — приходится именно на наших сельхозпроизводителей. Таким образом, порядка 40 процентов всех овощей и картофеля на Брестчине производится сельскими тружениками Лунинецкого района.  И это без учета подсобных хозяйств людей.

И если клубника – это наш бренд в масштабах всей Беларуси, то выращивание овощей и картофеля – отличительная особенность областного уровня. Может, и еще один ежегодный фестиваль по этому поводу не помешал бы?

Впрочем, как отмечает руководитель района, в последние годы фермерские хозяйства да и непосредственно сами люди активно взялись за культивирование, кроме клубники, других ягодных культур: голубики, ежевики, малины. Так что, то ли еще будет, учитывая, насколько трудолюбивы полешуки. К тому же, Александр Иванович подчеркнул, что сейчас особенно большой интерес к работе на земле проявляют молодые люди, приходя и предлагая интересные и серьезные проекты.

 

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