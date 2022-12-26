Основные стройки в социальной сфере Брестской области в 2023 году. В Лунинце — это реконструкция школы №1 на 600 мест

В Брестской области в 2023 году планируется начать строительство, реконструкцию и проектирование порядка десяти учреждений образования. Об этом сообщил председатель облисполкома Юрий Шулейко на совместном заседании областного исполнительного комитета и 35-й сессии областного Совета депутатов,

В следующем году необходимо ввести в эксплуатацию детский сад в микрорайоне ЮЗМР-5 Бреста на 350 мест и встроенно-пристроенный детский сад в Иваново на 75 мест. Планируется начать строительство в областном центре детского сада в микрорайоне Вулька-3 на 350 мест, пристройки к средней школе №1 Лунинца с реконструкцией на 600 мест, реконструкцию Леснянской средней школы в Барановичском районе под детский сад-среднюю школу. Кроме того, начнется проектирование двух детских садов в Бресте и Барановичах, средней школы в микрорайоне ЮЗМР-5 в областном центре, двух учебно-педагогических комплексов «Детский сад-начальная школа» в Пинске и деревне Тельмы-1 Брестского района.

Также планируется отремонтировать 14 пищеблоков. За счет средств местных бюджетов капитально отремонтируют 7 учреждений образования.

Юрий Шулейко обозначил планы по строительству и реконструкции и других объектов социальной сферы. Так, в здравоохранении на будущий год намечен ввод в эксплуатацию патолого-анатомического бюро в Барановичах, завершение реконструкции лечебного корпуса на 150 коек детской областной больницы, реконструкция онкологического диспансера в Пинске, проведение ремонтных работ поликлиники Ганцевичской центральной районной больницы.

Продолжатся работы на объектах историко-культурного наследия: дворцового комплекса в городском поселке Ружаны и усадебно-паркового ансамбля в агрогородке Закозель Дрогичинского района. Планируется выполнить капитальный ремонт на шести объектах культуры: Малоритского городского Дома культуры, музея народного творчества «Бездежский фартушок» Дрогичинского района, Мирновского сельского Дома культуры и районного Центра ремесел в агрогородке Русино Барановичского района, Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества и Ганцевичской детской школы искусств. Начнется изготовление проектно-сметной документации по Жабинковскому ГДК, Кривлянскому и Матеевичскому СДК Жабинковского района.

Реализацию намеченных проектов в социальной сфере, по словам губернатора, должно обеспечить стабильное развитие экономики.

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