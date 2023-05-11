Основные запреты и ограничения при любительском рыболовстве. Рассказывает специалист

В соответствии с Правилами любительского рыболовства (далее — Правила), утвержденных Указом Президента Республики № 284 от 21 июля 2021 г. «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве», запрещается любительское рыболовство запрещенными орудиями и способами лова, а также:

— с применением на орудиях рыболовства 2 — х и 3 — х крючков без блесны, естественной или искусственной наживки;

— с судов в темное время суток;

— с использованием экран — телевизоров на расстоянии ближе 50 м. от устьев и истоков рек, ручьев, каналов и проток, а также плотин, шлюзов, мостов, насосных станций;

— с одновременным использованием орудий рыболовства одного или различных видов с общим количеством крючков более 5 шт. на рыболова, на дорожку с судов с двигателями, а также подводная охота, за исключением (на основании действительного членского билета РГОО «БООР» и удостоверения на право подводной охоты (при ее осуществлении) при их наличии у этих граждан при себе в рыболовных угодьях в месте осуществления рыболовства и с возможностью их предъявления);

— с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем, и оснащения в темное время суток;

— в сроки общего запрета в связи с нерестом рыбы и некоторых отдельных видов рыб, указанных в Правилах;

— рыбы, миног, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, угря и видов рыб, в отношении которых законодательством установлены ограничения или запреты,

— рыбы, не достигшей промысловой меры, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;

— путем взрыва, создания механических препятствий в реках, каналах и протоках или с использованием других приспособлений, оказывающих вредное воздействие на рыбу;

— способами гона, багрения, путем запруд и спуска воды из рыболовных угодий;

— на расстоянии ближе 50 м. от обозначенных промысловых орудий рыболовства, а при осуществлении любительского рыболовства способами — подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями, на расстоянии ближе 150 м.;

— запрещенными орудиями рыболовства;

— с железнодорожных и иных мостов, плотин, у шлюзов, насосных станций, других гидротехнических сооружений, в отношении которых установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность, на расстоянии ближе 50 м. в обе стороны от границ указанных технических сооружений, за исключением проведения соревнований по спортивному рыболовству;

-с использованием в качестве наживки видов рыб, в отношении которых установлена промысловая мера (щука, язь, линь, амур, сазан (карп), жерех, чехонь, судак, сом, налим, голавль, подуст), а также включенных в перечень инвазивных чужеродных видов диких животных (ротана-головешки, бычка-цуцика, бычка-гонца, бычка-песочника, бычка-кругляка, сомика американского, чебачка амурского), распространение и численность которых подлежат регулированию.

— подводная охота, с использованием аквалангов или других автономных дыхательных аппаратов, в темное время суток, ближе 50 м. от обозначенных мест для купания, массового отдыха граждан и занятия водными видами спорта и ближе 150 м. от установленных промысловых орудий рыболовства, с использованием подводного ружья и (или) пистолета, стреляющих гарпуном с наконечником более 5 зубьев, не имеющим при себе в рыболовных угодьях в месте осуществления подводной охоты действительного членского билета РГОО «БООР» и удостоверения на право подводной охоты и не имеющим возможности их предъявления;

— лов рыбы с использованием подводных ружей и (или) пистолетов для подводной охоты с берега (причала, пирса и другого) или судов;

— нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от береговой линии рыболовных угодий граждан с запрещенными орудиями рыболовства и (или) рыбой, лов которой в данном районе и в это время запрещен либо вес которой превышает нормы (не более 5 кг на рыболова с сутки), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, либо перемещение (транспортировка) таких орудий и (или) рыбы;

— хранение и сбыт рыболовных сетей, сетематериалов и традиционных национальных орудий лова рыбы;

— изготовление, приобретение, хранение или сбыт запрещенных орудий рыболовства;

— изъятие физическими лицами обнаруженных ими в рыболовных угодьях промысловых орудий рыболовства, орудий рыболовства, запрещенных к применению при любительском рыболовстве, и рыбы, выловленной этими орудиями рыболовства;

— кормление рыбы искусственными кормами в рыболовных угодьях, за исключением кормов, используемых рыболовами в качестве прикормки рыбы;

— въезд и передвижение в рыболовных угодьях, в том числе покрытых льдом (кроме организованных переправ), механических транспортных средств, за исключением мотобуксировщиков (мотособак) мощностью не более 15 л.с.;

— мойка транспортных и других технических средств в границах водоохранных зон водных объектов;

— стоянка механических транспортных средств до 30 м. по горизонтали от береговой линии водного объекта, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок.

О фактах незаконной добычи рыбы и других водных животных, а также о варварском отношении к объектам животного и растительного мира, проведения незаконной охоты, о других известных Вам фактах нарушений природоохранного законодательства просим Вас сообщать на круглосуточный «телефон доверия» – 8033-333-60-00, 8017-390-00-00.

Конфиденциальность информации гарантирована.

Заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира А.В. Монич