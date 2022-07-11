От калининградского транзита до вопросов обороны. Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Серьезно и обстоятельно главы государств обсудили тематику калининградского транзита — эта тема во время беседы стала одной из основных.

Также лидеры обсудили ход специальной военной операции.

Детально остановились и на ситуации на постсоветском пространстве.

Еще одной из центральных тем, обсуждение которой заняло много времени, стали поставки российских энергоносителей в Европу. Президент России подробно проинформировал белорусского коллегу о складывающейся ситуации. Он отметил, что в связи с многочисленными сложностями накануне зимнего периода — большого дефицита и серьезной обстановки с поставками в целом — Россия готова выполнить свои обязательства и по желанию стран Западной Европы обеспечить поставки природного газа и других энергоносителей.

Важными темами беседы стали также поставки белорусских товаров через порты Санкт-Петербурга и строительство белорусского порта в Бронке.

Кроме того, в развитие переговоров во время недавней встречи президенты Беларуси и России продолжили обсуждение вопросов обеспечения обороны и безопасности двух стран.

Затронули лидеры и иные вопросы двусторонних отношений, обсудив в том числе график предстоящих встреч.