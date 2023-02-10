ОСТАПЧУК о спорте и политике, протестах 2020, Координационном совете, решении Лукашенко и раскаянии (видео)

Каким на самом деле может быть «деятельное раскаяние», и что об этом думает самое знаменитое лицо Координационного Совета оппозиции? Почему известная белорусская спортсменка Надежда Остапчук разочаровалась в своих лидерах и больше не хочет революции? Кто подсадил на эмоции именитую спортсменку и когда она поняла, что политика – не карнавал?

Об этом и не только – в проекте «Марков. Ничего личного». Гость – бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, чемпионка мира и Европы по толканию ядра Надежда Остапчук.