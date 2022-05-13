Осторожно — груминг!

С развитием социальных сетей, и тем значением которое придают им дети, в наш обиход пришло такое понятие как «Груминг». Что это такое?

Груминг — это формирование доверительных отношений с ребенком, которые налаживают злоумышленники с одной целью- сексуальной эксплуатации подростка.

Чаще всего это так называемый «онлайн-груминг», деятельность при которой преступник входит в доверительные отношения с подростком путем переписки в социальных сетях, чтобы получить фотографии личного содержания, а в дальнейшем шантажа подростка и вымогательства денег или более интимных фото/видео материалов, либо встреч и личного «близкого общения».

Важно понимать, как происходит этот процесс. Чаще всего злоумышленник знакомится с подростком в социальных сетях, либо чатах онлайн игр, изучает интересы ребенка и, располагая подобной информацией, завязывает мнимую дружбу.

Как понять, что ребенок стал жертвой груминга?

— ребенок становится замкнутым и напряженным, хотя ранее такого не замечалось;

— ребенок резко потерял интерес к обучению;

— ребенок витает в облаках, устремлен в телефон и очень расстроен;

— у ребенка очень быстро стали уходить карманные деньги.

Что делать если ребенок стал жертвой такого преступления?

Дома не должно быть табу на вопросы от детей. Ребенок должен чувствовать и понимать, что вы с ним в одной лодке при любых обстоятельствах. Очень важно поддерживать ребенка и ни в коем случае не обвинять. Необходимо показать ребенку, что вы его любите и принимаете его таким какой он есть, поможете справиться с любой проблемой.

Необходимые шаги:

— прекратить общение и не иди ни на какие требования преступника;

— сделать принтскрин всей переписки;

— обратиться за помощью в милицию.

Для детей, которые пострадали от насилия в интернете, а так же для их родителей, есть телефон психологической помощи и поддержки — 8 801 100-16-11. По данному номеру Вы можете круглосуточно получить психологическую, правовую и информационную помощь, на безвозмездной основе и с гарантией анонимности.

ИДН Лунинецкого РОВД