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ОСВОД предупреждает об опасности в период таяния льда

В конце февраля установилась теплая погода, среднесуточная температура воздуха плюсовая. Идет интенсивное таяние льда.  В период оттепели реки и озера особенно опасны, так как с перепадами температур изменяется не только толщина льда, но и его структура, лед резко теряет свою прочность, легко ломается под ногами человека. В связи с этим выход на лёд в данный период крайне опасен.

Как рассказала председатель районной организации ОСВОД Любовь Гуторова, во время ледостава, до достижения толщины льда 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения выход на лед запрещается Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных  Постановлением Совета Министров 11.12.2009 года № 1623.

Анализ оперативной обстановки, складывающийся на водоемах области  показывает, что имеют место факты нарушения данных правил. В январе на водоемах области погибло 3 человека, 7 человек спасено, в том числе 1 несовершеннолетний. За аналогичный период 2020 года погиб 1 человек, спасен 1 несовершеннолетний. Основной причиной гибели людей является игнорирование и не соблюдение Правил.

Обратите внимание, что лед толщиной 7 см может выдержать человека со средним весом, 9 см – человека с грузом, более 12 см – уже группу людей.

Время безопасного пребывания человека в холодной воде:

  • температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;
  • при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.

В первую очередь от выхода на непрочную поверхность водоемов просьба воздержаться любителям зимней рыбалки. Каждому рыболову, при выходе на подлёдную рыбалку, рекомендуется иметь с собой спасательный жилет и линь (веревку) длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и грузом весом 400-500 грамм – на другом. Во время подлёдной рыбалки не рекомендуется пробивать много лунок на близком расстоянии, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.

Провалившись под лёд, следует действовать быстро и решительно: бросить в направлении берега, закрепленный на поясе линь, широко раскинуть руки в стороны кромки льда и без резких движений стараться выбраться на прочный лёд, а затем, лёжа на животе или спине, продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о помощи.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение, тогда люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Организация ОСВОД Лунинецкого района призывает при данных погодных условиях соблюдать особую осторожность при нахождении возле водоемов всех граждан, но особенно любителям рыбной ловли! Настоятельная просьба к родителям: не допускайте самостоятельного выхода к воде и льду детей!

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L N

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