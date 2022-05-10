От бронетранспортеров до роботов и ракетного вооружения. Президент раскрыл подробности оснащения войск

Государственный оборонный заказ Беларуси на 2022 год стал темой совещания у главы государства Александра Лукашенко.

«Это главный документ, который мы сегодня должны принять, регламентирующий вопросы поставок для наших Вооруженных Сил вооружения, военной техники и других материальных средств. В сложившейся обстановке данная повестка как никогда актуальна», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что происходящие в Украине события наглядно показывают, что только войска, обладающие современным, высокоэффективным и обязательно нужным для конкретной территории оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом и продовольствием, способны решать поставленные задачи.

Александр Лукашенко также подчеркнул особую важность не только наличия вооружения, но и тылового обеспечения.

«Оборонно-промышленный комплекс является одним из важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. Естественно, мы должны опираться на отечественного производителя вооружений», — сказал Александр Лукашенко.

Известными отечественными брендами остаются автоматизированные средства управления войсками и оружием разработки холдинга «АГАТ», оптика «Пеленга» и БелОМО, а также тягачи производства МЗКТ. Широкое признание на мировом рынке получили созданные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Электроника для нас тоже была одним из умных секторов экономики в советский период. И видите, как она нам сегодня пригодилась. Хорошо, что все сохранили», — заметил белорусский лидер.

«Ракетный комплекс «Полонез», зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-МБ» (вообще красавец, показывает очень хорошую надежность и эффективность) и ракеты к нему, ручные гранатометы (тоже очень актуально), стрелковое оружие и боеприпасы свидетельствуют о серьезном научном и производственном заделе нашего ОПК (оборонно-промышленного комплекса. — Прим. БЕЛТА), — сказал Президент. — Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет».

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в вопросе вооружения тоже нельзя переборщить с «умнейшими технологиями», ведь все это должно быть функционально и просто в использовании для рядовых бойцов. «И никакая контрактная армия в этом плане нас не спасет. Все эффективно, что просто и надежно. Вот, что самое главное», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в войска поступают новейшие зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», радиолокационные станции «Противник», «Сопка», «Восток», «Роса», комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза». Подобные средства необходимы в том числе для обнаружения низколетящих целей.

Вооруженные Силы также получают легкобронированные автомобили «Кайман», модернизированные танки Т-72.

Обновляется парк авиационной техники — в строй поставлено и освоено около 30 современных летательных аппаратов разных типов (Су-30СМ, Як-130, Ми-8МТВ5 и прочие).

В рамках гособоронзаказа прошлого года закуплены 80 новых бронетранспортеров, четыре беспилотных авиационных комплекса, более двух тысяч противотанковых управляемых ракет, десятки средств управления войсками и связи, капитально отремонтированы 10 летательных аппаратов

belta.by