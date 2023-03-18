«От крутого пряника до трёх поросят» В Брестской области приостановили работу двух торговых объектов и заготовочного цеха

В Брестской области КГК приостановил работу двух торговых объектов и заготовочного цеха за грубые нарушения требований законодательства. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Комитета государственного контроля

КГК Брестской области установил грубейшие нарушения требований законодательства во время проверки субъектов хозяйствования по переработке и реализации мясной продукции в городах Иваново и Столин.

В частности, переработка свиных полутуш проводилась в неприспособленных для этого помещениях без документов на изготовленную мясную продукцию, подтверждающих ее качество и безопасность.

По результатам проверки выдан запрет на реализацию мясной продукции в количестве более 450 кг.

Деятельность торгового объекта «Много мяса» и заготовочного цеха магазина «Крутой пряник» в Иваново, а также павильона «Три поросенка» в Столине приостановлена до устранения нарушений.

belta.by

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