От пособий до семейного капитала — в Минтруда рассказали, какая господдержка оказывается семьям с детьми

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков рассказал, какая господдержка в Беларуси оказывается семьям с детьми

«В стране создана надежная система защиты семей с детьми, которая включает экономические, социальные, трудовые гарантии и права. Совершенствуется поддержка молодых семей, особое внимание уделяется многодетным семьям. Расходы на поддержку семей с детьми составляют более 3% ВВП, из них более половины — это расходы на государственные пособия. Расходы на содержание бюджетных организаций — образования, здравоохранения, социального обслуживания — составляют еще 4,5% ВВП», — рассказал Валерий Ковальков.

По его словам, среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за прошлый год по сравнению с 2021-м вырос более чем на 13%. «С февраля текущего года размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет составляет от Br600 до Br780. А если в семье воспитывается двое детей и один из них в возрасте до 3 лет, размер пособия составляет уже Br860 — оно назначается на двоих детей», — отметил замминистра.

«Обеспечена государственная поддержка семей и по другим направлениям. Это оказание материальной помощи к учебному году многодетным малообеспеченным семьям, выплаты к ордену Матери, при рождении двоен, троен и оказание социальных услуг», — дополнил Валерий Ковальков.

В Беларуси с 2015 года по программе «Семейный капитал» почти 124 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета.

«Особое место в системе поддержки многодетных семей занимает семейный капитал. С 2020 года семейный капитал предоставляется в белорусских рублях с ежегодной индексацией базового размера. В текущем году его размер составляет Br29 950. За весь период реализации программы с 2015 года депозитные счета открыли почти 124 тыс. многодетных семей, на которые зачислено более $825 млн и Br990 млн», — сказал Валерий Ковальков.

С 2020 года программа была модернизирована, напомнил замминистра. «И сегодня семейный капитал можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий, получение платных медицинских услуг и на образование. А с 2022 года еще и на приобретение товаров для инвалидов. Сегодня принято более 66 тыс. решений о распоряжении средствами семейного капитала, из них 84% — это улучшение жилищных условий, 9% — получение медицинских услуг, 7% — получение среднего специального либо высшего образования», — дополнил он.

belta.by

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