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ОТ СКОВОРОДОК – К НАСОСАМ. НА «ВИКТОРИИ» НАЧАЛИ ВЫПУСК ВОСТРЕБОВАННОЙ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ (ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙОН)

20.03.2023
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У учредителя и главного инженера единственного в своем роде в Беларуси частного предприятия по производству литой посуды «Виктория» Юрия Плаксина не счесть регалий. «Человек года» Лунинецкого района и Брестчины, лауреат престижнейших белорусских, а также российских премий «За безупречную репутацию в бизнесе», «Лидер бизнеса». При этом их обладатель признается, что для него гораздо важнее тот факт, что «Виктория» производит более 170 наименований алюминиевой литой посуды, которая по качеству не уступает европейским аналогам, а в чем-то даже превосходит их.

Держу в руках жаровню марки «Виктория» и размышляю о роли случая. Ведь ни этого предприятия, ни его востребованной продукции могло бы и не быть, стань Юрий Николаевич, как того хотели родители, художником или пойди он по комсомольской стезе. Однако судьбе было угодно, чтобы парень развивал свою техническую жилку, и он пошел учиться в минский политех. После его окончания Юрий Николаевич оказался на военном заводе в Калининградской области, где прошел хорошую профессиональную школу. Там он увлекся общественной работой. Но когда на горизонте замаячила должность первого секретаря горкома, молодой человек взмолился: «Отпустите меня на завод! Не могу я без него!».

Вернувшись на предприятие, занимался разработками военной продукции, рационализацией, но вскоре решил податься на родину, в Могилев. Дома карьерный рост не заставил себя ждать: инженер-конструктор, ведущий конструктор, начальник конструкторского бюро. Какая должность была бы следующий, неведомо, но однажды раздался звонок от старых друзей.

– Юра, приезжай в Лунинец! Тут новый завод, масса интересной работы и возможностей, – позвали они талантливого молодого человека.

– А где такой город находится? – только и спросил Плаксин, усадив в машину еще пятерых единомышленников и двинув в сторону Полесья.

Зигзаги судьбы

На заводе «Полесьеэлектромаш» Юрий Николаевич успешно дорос до заместителя главного инженера, а затем последовало неожиданное предложение возглавить инструментальный цех – головное заводское подразделение, от которого во многом зависит успех всего предприятия.  И хоть Плаксин и не был инструментальщиком, ему и это удалось. Уже через год цех в два раза нарастил объемы производства.

Потом в жизни героя материала была работа на Севере, где он в рекордно короткие сроки спроектировал целый цех. Собеседник с улыбкой вспоминает, как работал там под руководством директора с характером Чапаева.

По возвращению в Лунинец Юрий Николаевич снова поднял «Полесьеэлектромаш», предприятие, ставшее для него уже родным. И все же в какой-то момент пришло решение создать свое дело.

Как посуда стала делом всей семьи

На дворе стоял 1998 год. Именно в это время родилась «Виктория» – предприятие, названное в честь старшей дочери Юрия Николаевича. К слову, сейчас она является заместителем директора по экономике.

Идею заняться выпуском посуды, подсказала сама жизнь. Чета Плаксиных купила как-то алюминиевую сковороду, которая прослужила очень короткий срок. Юрию Николаевичу стало ясно, что белорусский рынок нуждается в качественном товаре. Так на «Виктории» началось производство литой алюминиевой посуды. Плаксин сам спроектировал форму сковородки с утолщенным дном, затем появилось антипригарное покрытие. Разработанная на предприятии технология его нанесения в 2016 году Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь была признана инновационной.

Сейчас на «Виктории» трудятся 170 человек, а предприятие представляет собой динамично развивающееся производство полного цикла с современными цехами, металлообрабатывающим и литейным оборудованием.

– Мы производим посуду методом ручного литья в кокиль – специальную форму, что многократно увеличивает прочность изделий. Причем, льем исключительно из пищевого алюминия первого балла пористости – это показатель ведущих мировых производителей. Мы достигли его первыми и до сих пор являемся единственными в стране. Когда я показал отливки главному инженеру одного из ведущих столичных предприятий, тот глазам своим не поверил, хотя ничего удивительного в этом нет, просто необходима иная культура производства, – отмечает собеседник.

Сейчас предприятие производит более 170 наименований литой алюминиевой посуды как с антипригарным покрытием, так и без. Объемы годового производства доходят до миллиона изделий. Примерно 50% реализуется под собственной торговой маркой, оставшаяся часть – под брендами других заказчиков, в основном, из России. На внутреннем и внешнем рынках особенно ценна инновационная посуда для индукционных плит, которая является еще и импортозамещающей продукцией. К слову, не единственной.

От кастрюль и сковородок – к насосам

Не желающий почивать на лаврах Юрий Плаксин к 25-летию своего детища, которое отметили 23 февраля этого года, разработал необходимый белорусскому рынку импортозамещающий товар. Им стал шестеренный гидравлический насос, широко применяемый в машиностроении. Он необходим на МТЗ и МАЗе. До недавнего времени единственным их производителем на постсоветском пространстве был завод в Кировограде.

– Предлагаем свою замену импорту: наши специалисты уже спроектировали оснастку для пяти видов насосов и корпусные детали, к примеру, конпенсатор, который можно сравнить с ролью сердца в нашем организме, – рассказывает о новых изделиях предприятия собеседник.

С новинкой ознакомился в начале декабря минувшего года и премьер-министр нашей страны Роман Головченко, посетивший «Викторию» и давший ее работе высокую оценку.

Любимая фраза Юрия Плаксина – «нет предела совершенству, но к нему надо стремиться» в очередной раз сработала.

К слову, Юрий Николаевич в 2015 году выступил с инициативой создания на предприятии профорганизации. Первичка влилась в состав Брестской областной организации профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства. Практически сразу был разработан и коллективный договор – насыщенный, содержательный документ, каждый пункт которого направлен на человека труда. Соцпартнеры предприятия заботятся о достойных и безопасных условиях труда, бытовом комфорте, возможности у работающих вести здоровый образ жизни. К слову, для этого на предприятии есть собственный тренажерный зал, приобретаются путевки в санатории. Председатель первички Дмитрий Дунчик отмечает, что профорганизация также вносит свою лепту в создание положительного имиджа предприятия.

Галина СТРОЦКАЯ, сайт 1prof.by

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