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«От служебной машины до места преступления» Сотрудники правоохранительных органов в лагере «Спутник» Лунинецкого района

08.06.2022
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Не менее насыщенным. чем другие, выдался вчерашний день в оздоровительном лагере «Спутник», где сейчас отдыхают ребята из смены оборонительно-спортивного профиля. 

Молодёжь ознакомилась со службой сотрудников Лунинецкого РОВД, районного отдела Следственного комитета, а также Департамента охраны

А сегодня, 8 июня, ребята окунутся в будни сотрудников МЧС

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