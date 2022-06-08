«От служебной машины до места преступления» Сотрудники правоохранительных органов в лагере «Спутник» Лунинецкого района

Не менее насыщенным. чем другие, выдался вчерашний день в оздоровительном лагере «Спутник», где сейчас отдыхают ребята из смены оборонительно-спортивного профиля.

Молодёжь ознакомилась со службой сотрудников Лунинецкого РОВД, районного отдела Следственного комитета, а также Департамента охраны

А сегодня, 8 июня, ребята окунутся в будни сотрудников МЧС