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“От хоккея до лазертага” Большая программа на День работников физической культуры и спорта в Лунинце

18.05.2023
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ПРОГРАММА проведения спортивного праздника, приуроченного ко Дню работников физической культуры и спорта под девизом «Спорт любить – здоровым быть!»  

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№ п/пМероприятиеДата МестоВозрастная группаПримечание
1Соревнования среди юных хоккеистов 2014 – 2015 г.р. и младше

20.05.2023 г.

09.00 – 16.00 час.

Ледовая арена «Олимп»2014-2015 г.р. и младше

– популяризация хоккея с шайбой среди детей и подростков

– выявление одаренных юных хоккеистов, сильнейших детских хоккейных команд.

2Легкоатлетическая эстафета приуроченная к году «Мира и созидания» посвященная Дню работника физической культуры и спорта

20.05.2023 г.

10.00 час.

Площадь ЛенинаРазновозрастнаяПриобщение населения города к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
3Открытие спортивного праздника

20.05.2023 г.

11.00 час.

Стадион «Полесье»РазновозрастнаяВыступление заведующего сектором спорта и туризма Лунинецкого районного исполнительного комитета
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Вручение нагрудных значков и удостоверений к ним, лицам,выполнившим нормативы, предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь в 2022 году

 

 

20.05.2023 г.

11.20 час.

Стадион «Полесье»Разновозрастная

10 – серебряного достоинства;

18 – бронзового достоинства.

5Прием сдачи нормативов, предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь

20.05.2023 г.

11.40 час.

 

Стадион «Полесье»

6 – 10 лет

11 – 16 лет

17 – 18 лет

 

19 – 22 лет

23 – 29 лет

30 – 39 лет

40 – 49 лет

50 – 59 лет

и старше

1 – ая ступень «Олимпийские надежды»

2 – ая ступень «Спортивная смена»

3 – ая ступень «Физическое совершенство»

4 – ступень «Здоровье, сила и красота»

5 – ая ступень – «Здоровье и красота»

 

 

6 – ая ступень «Движение, здоровье и долголетие»

6Соревнования по спортивному Лазертагу12.00 – 13.00 час.

Стадион «Полесье»

На улице при хороших погодных условиях. В закрытом помещении при наличии дождя.

 

Лазертаг – это высокотехнологичная тактическая игра, в основе которой заложена имитация реального боя. Не важно, сколько вам лет, держали ли вы когда-нибудь оружие в руках, и есть ли у вас специальная подготовка – lasertag подарит каждому возможность испытать себя в роли участника

реальных боевых действий.

7Чемпионат Лунинецкого района по футболу среди любительских команд сезона 2023 г.

21.05.2023 г.

СДЮШОР – Лунин

11.00 час.

 

Любань – Рафинад

13.00 час.

 

 

 

Стадион «Полесье»

 

 

 

 

Стадион аг.Любань

  

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