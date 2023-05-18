“От хоккея до лазертага” Большая программа на День работников физической культуры и спорта в Лунинце
ПРОГРАММА проведения спортивного праздника, приуроченного ко Дню работников физической культуры и спорта под девизом «Спорт любить – здоровым быть!»
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|№ п/п
|Мероприятие
|Дата
|Место
|Возрастная группа
|Примечание
|1
|Соревнования среди юных хоккеистов 2014 – 2015 г.р. и младше
20.05.2023 г.
09.00 – 16.00 час.
|Ледовая арена «Олимп»
|2014-2015 г.р. и младше
– популяризация хоккея с шайбой среди детей и подростков
– выявление одаренных юных хоккеистов, сильнейших детских хоккейных команд.
|2
|Легкоатлетическая эстафета приуроченная к году «Мира и созидания» посвященная Дню работника физической культуры и спорта
20.05.2023 г.
10.00 час.
|Площадь Ленина
|Разновозрастная
|Приобщение населения города к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
|3
|Открытие спортивного праздника
20.05.2023 г.
11.00 час.
|Стадион «Полесье»
|Разновозрастная
|Выступление заведующего сектором спорта и туризма Лунинецкого районного исполнительного комитета
|4
Вручение нагрудных значков и удостоверений к ним, лицам,выполнившим нормативы, предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь в 2022 году
20.05.2023 г.
11.20 час.
|Стадион «Полесье»
|Разновозрастная
10 – серебряного достоинства;
18 – бронзового достоинства.
|5
|Прием сдачи нормативов, предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь
20.05.2023 г.
11.40 час.
|Стадион «Полесье»
6 – 10 лет
11 – 16 лет
17 – 18 лет
19 – 22 лет
23 – 29 лет
30 – 39 лет
40 – 49 лет
50 – 59 лет
и старше
1 – ая ступень «Олимпийские надежды»
2 – ая ступень «Спортивная смена»
3 – ая ступень «Физическое совершенство»
4 – ступень «Здоровье, сила и красота»
5 – ая ступень – «Здоровье и красота»
6 – ая ступень «Движение, здоровье и долголетие»
|6
|Соревнования по спортивному Лазертагу
|12.00 – 13.00 час.
Стадион «Полесье»
На улице при хороших погодных условиях. В закрытом помещении при наличии дождя.
Лазертаг – это высокотехнологичная тактическая игра, в основе которой заложена имитация реального боя. Не важно, сколько вам лет, держали ли вы когда-нибудь оружие в руках, и есть ли у вас специальная подготовка – lasertag подарит каждому возможность испытать себя в роли участника
реальных боевых действий.
|7
|Чемпионат Лунинецкого района по футболу среди любительских команд сезона 2023 г.
21.05.2023 г.
СДЮШОР – Лунин
11.00 час.
Любань – Рафинад
13.00 час.
Стадион «Полесье»
Стадион аг.Любань