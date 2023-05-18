“От хоккея до лазертага” Большая программа на День работников физической культуры и спорта в Лунинце

Вручение нагрудных значков и удостоверений к ним, лицам,выполнившим нормативы, предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь в 2022 году

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Соревнования по спортивному Лазертагу

12.00 – 13.00 час.

Стадион «Полесье» На улице при хороших погодных условиях. В закрытом помещении при наличии дождя.