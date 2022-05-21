Отделение челюстно-лицевой хирургии открыли после ремонта в Брестской областной больнице

В Брестской областной клинической больнице открыли обновленное отделение челюстно-лицевой хирургии

Ремонт отделения, которое размещается на седьмом этаже лечебного корпуса, стал фактически завершающим этапом программы реконструкции учреждения, разработанной 15 лет назад. За это время в БОКБ были модернизированы два больничных корпуса, построен новый инфекционный корпус, обновлены около десятка отделений.

«Объект мы ремонтировали своими силами около девяти месяцев, затратили Br350 тыс., из которых лишь около Br60 тыс. — бюджетные. Основная часть средств — это либо те, что мы сами заработали, либо нам предоставили спонсоры», — отметил главный врач учреждения член Совета Республики Александр Карпицкий.

Отделение челюстно-лицевой хирургии в Брестской областной клинической больнице было сформировано в 1986 году. Хирургическая активность в этом подразделении БОКБ составляет 92-94%. За год здесь оказывают помощь 800-900 пациентам.

Обновленное отделение рассчитано на 30 коек. К каждой подведена кислородная точка. В больничных палатах и служебных помещениях установлены новая мебель и бытовая техника белорусского производства. Улучшены условия как для работы сотрудников, так и для пребывания пациентов.

Заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк, ознакомившись с результатом очередного этапа модернизации БОКБ, назвал ее самым динамично развивающимся учреждением здравоохранения региона. Он поблагодарил медиков за то, что, несмотря на все сложности, они продолжают профессионально, на высоком уровне выполнять свою работу.

«Вы знаете о перспективах развития вашего учреждения. Принято решение о строительстве нового лечебного корпуса, выделены большие бюджетные деньги для того, чтобы вы в скором будущем вышли на абсолютно новый уровень», — подчеркнул вице-губернатор.

Предполагается, что в августе проект нового корпуса будет готов, а в следующем году начнется его строительство.

belta.by