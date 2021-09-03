Общество

Отдельные категории граждан смогут выезжать за границу наземным транспортом раз в 3 месяца. Раньше было 6

Отдельные категории граждан смогут выезжать за границу наземным транспортом раз в три месяца. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 сентября 2021 года №504, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Норма распространяется на граждан, имеющих вид на жительство, паспорт для постоянного проживания за пределами страны или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве. Кроме того этой возможностью смогут воспользоваться белорусы, подтверждающие факт трудовой деятельности или обучения за границей, а также иностранцы с разрешением на постоянное или временное проживание в Беларуси, при выезде в страну своего гражданства.

Ранее выезжать из страны через наземные пункты пропуска можно было не чаще одного раза в полгода. Эта норма была принята для предотвращения распространения в Беларуси инфекции COVID-19.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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