Отдохнуть и получить позитивные эмоции: дети Донбасса приехали на оздоровление в Беларусь

Дети Донбасса приехали на оздоровление в Беларусь. Почти 40 ребят отправились в санаторий «Золотые пески» Гомельского района

Как рассказала представитель благотворительного фонда имени Алексея Талая по Гомельскому региону Юлия Малова, сегодня на поезде «Адлер — Минск» в Беларусь приехали ребята из Горловки и Лисичанска, а также из Донецка мама с ребенком-инвалидом, которому необходима реабилитация — всего более 100 человек. «Ребята из Лисичанска отправятся в Новополоцк, из Горловки — в «Золотые пески», из Донецка — в Острошицкий Городок», — уточнила она.

По словам Юлии Маловой, особенно непростым путь до поезда «Адлер — Минск» был для детей из Лисичанска и занял восемь часов. «Лисичанск вывозили под обстрелами. Был взорван мост и ребята задерживались на поезд. Детей сопровождала полиция. Спасибо, что состав подождал», — поделилась подробностями она.

Представитель благотворительного фонда уточнила: в «Золотых песках» отдохнут 37 мальчиков и девочек из многодетных семей, а также их мамы. Возраст ребят — от 6 до 17 лет.

«С сентября у нас проходила акция «Помоги детям Донбасса пойти в школу». И многие предприятия, союз нанимателей, общественные объединения, просто неравнодушные граждане собрали определенную сумму, на которую мы сможем оздоровить детей из Горловки», — добавила Юлия Малова.

На перроне в Гомеле для гостей подготовили теплое музыкальное приветствие с танцевальным флешмобом.

«Не ожидали такой яркой встречи. Дорога прошла хорошо. Все замечательно. Спасибо вам большое. Сейчас главное — отдохнуть, набраться сил», — поделилась Елена из Горловки, которая приехала с тремя детьми.

Хорошие первые впечатления и у 15-летнего Ильи. Парень признался, что о Беларуси знает не так много, но ожидания самые позитивные.

Подготовленная для ребят программа насыщенная и интересная. «Покажем наш город, дворцово-парковый ансамбль, спортивные объекты. И, конечно, пригласим на новогодние елки, где приготовили подарки для детей. Мы поделимся с ними душевным теплом, создадим праздничное настроение», — отметила заместитель председателя областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.

Планируется, что дети и их мамы встретятся и с Алексеем Талаем. «Его мотивационные тренинги — это заряд для всех на позитив, на дальнейшее саморазвитие, целеустремленность», — обратила внимание Юлия Малова.

«Гомель очень активно принимает участие в помощи детям Донбасса. Благодарим всех», — сказала слова признательности она.

Сотрудник благотворительного фонда имени Алексея Талая Евгений Назаревич добавил: ожидается, что в дальнейшем Беларусь посетят еще тысячи ребят из Донбасса. «Они смогут почувствовать ту доброту, которую мы можем подарить и вселить в их сердца. В общении с ребятами мы слышим душераздирающие рассказы. Многие из них не видели мирного неба. Эти рассказы затрагивают наши сердца, и мы с большим состраданием относимся к каждому ребенку», — заключил он.

belta.by