Отдых с ребёнком в санатории: оплата – 15 процентов от стоимости

Все родители хотят, чтобы их дети росли крепкими и здоровыми, правильно развивались и реже болели. Для поднятия иммунитета, профилактики заболеваний и решения уже имеющихся проблем со здоровьем врачи рекомендуют периодический и полноценный отдых. О местах, куда можно приехать семьей, отвлечься от забот и суеты, беседуем с ведущим специалистом представительства Брестского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Татьяной ЗАХАРКЕВИЧ.

– Следует отметить, что государство уделяет большое внимание системе санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, особенно – оздоровлению детей, ведь не секрет, что фундамент здоровья и крепкого иммунитета закладывается именно в раннем возрасте. В Беларуси существует большая сеть детских санаториев с разными медицинскими профилями, где наряду с общим оздоровлением проходят также лечение по индивидуальным медицинским показаниям.

– На что могут претендовать лунинчане?

– Возможность поправить здоровье, а заодно и отдохнуть, предоставляется в любое время года. В текущем году в санаториях уже побывало 75 детей в возрасте от 3 до 6 лет с сопровождением. До конца года смогут пройти лечение и оздоровление еще столько же. Продолжительность смены для них в санаторно-оздоровительных учреждениях составляет 21 день.

Отмечу, что в санаториях Беларуси созданы все условия для того, чтобы родители со своими детьми могли отдохнуть с комфортом и пользой для здоровья. Умеренный климат, чистый воздух, уникальная лечебная база, высококвалифицированный медперсонал, отличное питание и живописная природа привлекают отдыхающих из разных уголков нашей страны. Не удивительно, что санатории для родителей с детьми традиционно пользуются популярностью.

– Где предлагаете отдых?

– На 2023 год для санаторно-курортного лечения и оздоровления детей от 3 до 6 лет с сопровождением, проживающих или обучающихся на загрязненных радионуклидами территориях, закуплены путевки в ДРОЦ «Колос», санатории «Брестагроздравница», «Алеся», «Поречье», «Рассвет-Любань», «Сосны», «Случь» и «Солнышко». Скучать в них не придется ни взрослым, ни детям. Досуг разнообразит культурная программа – экскурсии, концерты, танцевальные и спортивные мероприятия. А номера с удобствами, вкусное и разнообразное питание сделают отдых еще приятнее. Ну и, само собой разумеющиеся, лечебные процедуры, которые назначат по показаниям врача.

– Сколько стоит такое удовольствие? Многих волнует этот вопрос…

– Путевка для ребенка от 3 до 6 лет бесплатная. Сопровождающий (а им может быть законные представители, при невозможности – бабушка или дедушка) должен оплатить 15 процентов стоимости взрослой путевки. На сегодняшний день сумма доплаты варьируется от 140 до 170 рублей. За эти деньги вы получите 21 день полноценного отдыха.

– Каким образом получить путевку?

– Все просто. Достаточно обратиться в представительство Брестского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по адресу: г. Лунинец, ул. Советская, 20. Здесь расскажем о возможностях, которые имеются для отдыха, а также какие документы необходимы для этого. Предварительно можно связаться по телефону 6-20-32 и задать интересующие вопросы.

Беседовал Александр КОВКО.

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