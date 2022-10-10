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Отключат эфирное цифровое ТВ в Лунинецком районе

10.10.2022
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«Белтелеком» предупредил о работах в сети эфирного вещания 11 октября,

Во вторник, 11 октября, с 10.00 до 16.00 будет отсутствовать прием от АРТПС «Синкевичи» обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ 1НКБР, «Столица», «Радиус ФМ», «Культура» на территории Лунинецкого, Столинского районов Брестской области, Солигорского района Минской области и Житковичского района Гомельской области.

В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. «Белтелеком» обратил внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.

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