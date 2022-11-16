Отключение электроэнергии по Лунинецкому району 17 и 18 ноября

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на воздушной линии электропередач будет отключена электроэнергия в:

д. Лобча ул. Крестьянская, Западная, Новая, Советская (1-25, 10-72), Полевая, 8 Марта (21-23), Школьная (13-33, 20-42), Пинская (2-8), Зеленая, пер. Первомайский, Луговой, Восточный; х. Белое озеро

в период времени с 09.00 до 17.00 17 ноября 2022 и с 09.00 до 17.00 18 ноября 2022

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