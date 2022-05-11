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Отключение электроэнергии в деревнях Язвинки и Озерница (Лунинецкий район)

11.05.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в

д. Язвинки ул. Механизаторская (2-10), Конюшика, Солнечная, Лесная, Ленина (35-105, 36-62, 66-116), Тихая (1-17, 2-12), Полевая, Ленина в период времени с 09.00 до 17.00 12.05.2022

д. Озерница ул. Новая (37-89), Красновольская, Заречная, Зеленая (1-71, 2-86), пер.Новый и д. Борки, х. Поле ул. Лесная, Солнечная в период времени с 09.00 до 17.00 13.05.2022

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