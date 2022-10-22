Отключение электроэнергии в Лунинце

Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в:

-25.10.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов и с 09.00 до 17.00 часов 26.10.2022г. в г.Лунинец ул. Давыдова, Ильина, Савицкого, Цветочная, многоэтажные дома по ул. УЛ. ДАВЫДОВА д.1, 3, 13, 17, 19А, 21А, 23, 25 и ул. ИЛЬИНА д.14.

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