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Отключение электроэнергии в Лунинецком районе: где, когда и почему

15.02.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в в д. Лахва ул. Любачинская (1-47, 2-54),Советская (63-87, 72-108), Трудовая (1-13), Набережная (2-8, 17-27); пер. Полесский, Партизанский, Трудовая (8-38, 27-59А), Партизанская, Кожангородецкая, Новая (1-35А, 64-70), Цветочная, Садовая, Октябрьская (1-57, 2-36),
Первомайская (2-20, 1-13), Советская (1-61, 2-70), Городокская (1-9, 2-8), Набережная (1-15), пер.Песчаный, Рыбхозная (30а-36, 43-49), Рыбхозная (2-20, 1-35а), Мира (1-33, 2-8), Комсомольская, Рыбхозная (22-28, 39-41) в период времени с 09.00 до 17.00 15.02.2022 и с 09.00 до 17.00 16.02.2022.

В связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в
в д. Лахва уд. Мира (83-103А, 14), Мира (35-81, 10-12А), х.Симогощи; д. Лаховка ул.Липская, Поддубровенская, Припятская, Лахвенская, пер.Припятский в период времени с 10.00 до 16.00 17.02.2022.

Приносим свои извинения за временные неудобства.

 

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