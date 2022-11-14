Отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на воздушной линии электропередач будет отключена электроэнергия в:

д. Дятловичи ул. Павловская (24,26,36,40), Школьная; д. Куповцы ул. Сосновая, Первомайская (1-15, 2-14,26), Трудовая, Мира; д. Добрая Воля ул. Партизанская; х.Павловские в период времени с 09.00 до 17.00 14 ноября 2022г.

в связи с производством работ на трансформаторной подстанции (заменой на новую) будет отключена электроэнергия в:

д. Б Чучевичи ул. Ф.Скорины (2-18), Ленина (89-153, 74-162), 3-го Июля (5-13, 18-42), Окружная, Восточная, Садовая, Мира, Сельская (11-35, 24-34), Центральная, Сельская (1-9, 2-14), Мелиоративная, Мира, Светлая, Ф.Скорины (1-11), Новая, Пушкина, Малая, Калинина (2-8, 1-17) в период времени с 08.00 до 17.00 14 ноября 2022 и с 08.00 до 17.00 15 ноября 2022