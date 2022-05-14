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Отключение горячей воды в Микашевичах (Лунинецкий район)

14.05.2022
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 Согласно графику ремонта и испытаний тепловых сетей на 2022 год, в целях подготовки к отопительному сезону 2022/2023 года с 17 по 27 мая 2022 г. будут проводиться испытания тепловых сетей в г.Микашевичи на прочность и плотность.  
 
На время проведения испытаний руководителям предприятий, учреждений, организаций и другим владельцам теплопотребляющего оборудования необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученным и проинструктированным персоналом за трубопроводами тепловых сетей и оборудованием, находящимся на их балансе.
 
При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей просьба сообщать по телефонам: 68-474  – АДС Лунинецкого ЖКХ г.Микашевичи, 68-564, 68-305 – котельная.  
 
Руководство Лунинецкого ЖКХ сообщает, что в период проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ будет прекращён отпуск  теплоносителя потребителям на нужды горячего водоснабжения.
 
Лунинецкое ЖКХ приносит извинения жителям города за временные неудобства в связи с отсутствием горячей воды в дни проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ.
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