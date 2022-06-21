Открытие магазина в г. Лунинец, ТЦ «СИТИ»

Отличная новость для всех жителей города Лунинец! 1 июля открывается первый магазин MEGATOP по адресу: ул. Красная, 160В ТЦ СИТИ!

Всех гостей мероприятия в эту пятницу ждет специальная праздничная акция 3=2 на весь ассортимент и зажигательная развлекательная программа:

🎵 Жаркая летняя музыка

🍿 Море вкусного попкорна

🎈 Воздушные шары и много активностей для любителей весело провести время

Ждем вас 1 июля с 10:00 по адресу: ул. Красная, 160В, ТЦ СИТИ