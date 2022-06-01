Открытие смены в оздоровительном лагере «Спутник» Лунинецкого района

На базе оздоровительного лагеря «Спутник» 1 июня состоялось открытие смены оборонительно-спортивного профиля, которая продлится по 9 июня.

На протяжении 9 дней ребята ознакомятся с работай и повседневной службой специалистов военкомата и воинских частей, райотдела по чрезвычайным ситуациям, райотдела внутренних дел и райотдела Следственного комитета.

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с открытия смены.