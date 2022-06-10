Открытые площадки в Лунинце и Микашевичах. Не забываем взять с собой водичку и головные уборы!

10 июня открытые площадки работают:

г. Лунинец, стадион «Полесье» 11.00-12.00 Подвижные игры Ответственная Руденок О.Е.

Физкультурно-спортивное мероприятие «За спорт и Здоровье» в связи с погодными условиями переносится на базу 1-й школы г.Микашевичи. Время проведения:14.30-15.30 Ответственная Кривулец О.И.

Приглашаем всех желающих! Не забываем взять с собой водичку и головные уборы!