Открывается сезон охоты на косулю

С 15 мая по 30 сентября в Республике Беларусь открывается охота на взрослых самцов косули, а также селекционных животных любого пола и возраста.

Как сообщил заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Агдрей Монич, охотиться можно в течение суток. Способ охоты – из засады, с подхода. При этом разрешено применять нарезное оружие (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное охотничье оружие (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное оружие (луки и арбалеты).

Незаконная добыча косули является уголовно наказуемым деянием. За данное преступление (в соответствии с ч. 2 ст. 282 УК Республики Беларусь) может быть назначен штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Подлежит уплате и причиненный природе вред: за одну особь косули – 120 базовых величин.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии – 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000. Конфиденциальность информации гарантирована.