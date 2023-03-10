Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что согласно Правил охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 21.03.2018 № 112 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 16.09.2020 № 345),(далее по тексту – Правила охоты), со второй субботы марта (11.03.2023) по второе воскресенье мая (14.05.2023) в светлое время суток, кроме периода с 1200 до 1800 часов , открывается весенний сезон охоты на пернатую дичь: гуся белолобого, гуся — гуменника, гуся серого, казарку канадскую , любого пола и возраста.

Способ охоты: ружейный, из засады только из скрадка либо из засады с использование маскировочного халата и только с подманиванием с помощью манка и подсадного гуся (гусей), и (или) профилей, и (или) чучел гуся.

В этот же время и период открывается весенний сезон охоты на: крякву, свиязь, гоголь, широконоску, чернеть хохлатую, чирка- трескунка, чирка-свистунка, утку серую (самцы (селезни) только подсевшие или подлетевшие к подсадной утке (уткам) или чучелу (чучелам)).

Способ охоты: ружейный, из засады только из скрадка или с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с помощью подсадной утки (уток) и (или) чучела утки (чучел уток) и манка.

Также в это же период и период открывается весенний сезон охоты на: баклана, голубя сизого, цаплю серую, цаплю белую большую, используя вышеперечисленные способы охоты, разрешенные для добычи гусей или селезней уток.

В период с третьей субботы марта (25.03.2023) по второе воскресенье мая (14.05.2023) с 1800 до 2200 часов открывается весенний сезон охоты на самцов вальдшнепа.

Способ охоты: ружейный из засады (на тяге).

Разрешенным орудием охоты на пернатую дичь является: гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак: терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы, водные собаки.

Конкретные сроки охоты каждый арендатор охотничьих угодий устанавливает отдельно и указывает их в охотничьих путевках, по которым разрешена охота.

В весенний сезон охоты на гусей, селезней уток, баклана, голубя сизого, цаплю серую, цаплю белую большую допускается использование вместо скрадка маскировочного халата (маскировочного костюма), надетого на охотника и обеспечивающего его незаметное для охотничьих животных нахождение в охотничьих угодьях (маскировку).

Для сооружения скрадка используются искусственные (маскировочные сетки, брезент, пленка и тому подобное) и естественные (сено, солома, ветки деревьев и кустарников и тому подобное) материалы . В качестве скрадка могут применяться составленные тюки (катушки) соломы, скирда, стог и тому подобное.

Не являются скрадками естественные насаждения ( в том числе отдельные деревья или кустарники), каналы, насыпи и иные подобные элементы местности без использования материалов, указанных выше .

Также напоминаем, об основных изменениях Правил охоты при проведении весенней охоты на пернатую дичь с 01.01.2021 года:

-добавился охотничий вид как баклан, голубь сизый, цапля серая, цапля белая большая , с использованием способов и орудий охоты, разрешенных для добычи гусей или селезней уток;

— допускается использование охотничьих собак – терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак – без ограничений по их количеству и только для розыска и подачи добытой дичи;

— исключены требования о нахождении на поводке охотничьих собак;

— охотник может покинуть место засады, в том числе скрадок, с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять добор подранка гуся на расстоянии не более 500 метров , а подранка селезня на расстоянии не более 200 метров от места засады. Местом засады считается скрадок или место установки ближайшего к охотнику (крайнего) подсадного гуся или утки, чучел, профилей.

— из перечня разрешенных к добыче в весенний сезон охоты исключена чернеть красноголовая.

При осуществлении охоты на пернатую дичь без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, либо в запрещенные сроки – налагается штраф в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а также, за незаконную добычу пернатой дичи придется возместить вред, причиненный окружающей среде.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram