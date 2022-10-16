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Отмена и изменение движения поездов по станции Лунинец с 17 по 20 октября

16.10.2022
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ОТМЕНЯЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса:

17, 18 и 20 октября – БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ, прибытием в 13.53, и ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ, отправлением в 14.13;

19 октября – ЛУНИНЕЦ – ЖИТКОВИЧИ, отправлением в 12.19, и МИКАШЕВИЧИ – ЛУНИНЕЦ, прибытием в 13.50.

20 октября поезда ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ, отправлением в 6.21 и 9.50, следуют измененным расписанием: прибытие в Брест в 11.35 и 15.31

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