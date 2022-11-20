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Отмена и изменение в движении поездов по станции Лунинец 21,23 и 24 ноября

20.11.2022
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21 ноября ОТМЕНЯЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса Брест-Лунинец-Брест, прибытием в 13.53 и отправлением 14.13.

23 и 24 ноября поезда региональных линий эконом-класса Лунинец-Брест-Лунинец, отправлением в 9.50 и прибытием в 13.53, следуют до станции Пинск.

24 ноября изменяется расписание поезда региональных линий эконом-класса Микашевичи-Лунинец — прибытие в Лунинец в 13.55.

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