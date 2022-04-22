22 апреля на 79-м году жизни отошел ко Господу архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан, сообщает официальный портал БПЦ.

«Призываем клир и паству Белорусской Православной Церкви вознести молитвы о упокоении новопреставленного владыки Стефана.

По благословению Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, прощание с новопреставленным архиепископом Пинским и Лунинецким Стефаном (Корзуном) состоится в соборе Воскресения Словущего Свято-Варваринского женского монастыря города Пинска города Пинска и в Успенском Жировичском монастыре (аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области).

Во вторник, 26 апреля в 8:00 в соборе Воскресения Словущего Свято-Варваринского женского монастыря города Пинска начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен Чин отпевания Высокопреосвященнейшего архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана.

Далее гроб с телом почившего будет перевезен в Успенский собор одноименного Жировичского мужского монастыря. В 15:00 будет совершена заупокойная лития. После литии тело почившего архиепископа Стефана будет погребено на территории Успенского Жировичского монастыря.

Вечная память новопреставленному архиепископу Стефану! Душа его во благих водворится, и память его в род и род!» — сообщает БПЦ.

Будущий архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан (в миру Корзун Игорь Петрович) родился 25 марта 1944 года в деревне Корзуны Червенского района Минской области в семье крестьянина. В 1962 г. окончил сельскохозяйственный техникум. В 1963-1966 гг. служил в рядах Советской Армии, затем работал агрономом. В 1975 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1979 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1978 году митрополитом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым; + 1986) пострижен в монашество. 18 февраля 1978 года ректором Московской духовной академии (впоследствии митрополитом Киевским и всея Украины) Владимиром (Сабоданом) рукоположен во иеродиакона, а 6 ноября — во иеромонаха.

В 1981 году возведен в сан архимандрита и назначен благочинным Свято-Успенского Жировичского монастыря. С 1987 года — наместник Жировичской обители, с 1989 — ректор Минской духовной семинарии.

Постановлением Синода Белорусского Экзархата от 16 февраля 1990 года, утвержденным Святейшим Патриархом Пименом и Священным Синодом 19 февраля 1990 года, архимандриту Стефану (Корзуну), наместнику Свято-Успенского Жировичского монастыря, определено быть епископом Пинским и Лунинецким.

3 марта 1990 года после Всенощного бдения в Свято-Духовном кафедральном соборе Минска наречение архимандрита Стефана во епископа Пинского и Лунинецкого совершили: Митрополит Минский и Гродненский Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ Могилевский и Мстиславский Максим, епископы Брестский и Кобринский Константин и Полоцкий и Витебский Димитрий. 4 марта 1990 г. в Успенском соборе Жировичского монастыря хиротонисан во епископа Пинского и Лунинецкого.

25 февраля 2000 г. возведен в сан архиепископа.