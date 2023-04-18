Отправка граждан на срочную службу в Вооруженных Силах Беларуси начнется с 26 апреля

Отправка граждан Беларуси, призванных на срочную военную службу в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и государственной безопасности начнется с 26 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Всего на укомплектование ВС, других войск и воинских формирований Беларуси в апреле-мае планируется направить около 10 тыс. человек. В первый день в войска направятся около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72-го объединенного Учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры.

Как уточнили в ведомстве, первокурсники вузов сельскохозпрофиля, которые имеют право на отсрочку от призыва для продолжения образования, по своему желанию могут быть призваны на службу в резерве. Ее прохождение предусмотрено во время каникул.

«Вызову на призывные комиссии весной этого года подлежит около 40 тыс. молодых людей», — уточнили в пресс-службе, пояснив, что эта призывная кампания проходит без каких-либо особых изменений. В военных комиссариатах и их подразделениях уже завершают плановую работу по всестороннему изучению и профессиональному психологическому отбору призывников.

Повестки призывникам вручают в торжественной обстановке и знаковых местах.

Церемония принятия Военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 20 мая.

Также своевременно в апреле-мае пройдет и увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, пояснили в пресс-службе.

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале-мае проходит в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2023 г. №19.

belta.by

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