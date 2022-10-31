Отработали в удовольствие. В Лунинецком районе закрыли третий трудовой семестр

Закрытие третьего трудового семестра состоялось в конференц-зале Лунинецкой центральной районной библиотеки.

Первый секретарь Лунинецкого РК ОО «БРСМ» Виктория Бакунович подвела итоги деятельности студенческих отрядов 2022 года.

В текущем году на территории Лунинецкого района было трудоустроено 174 человека в составе 16 студенческих отрядов (2021 г. – 145 человек в составе 12 студотрядов).

А также выступили с отчетом о работе студенческих отрядов заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Лунинецкого районного исполнительно комитета Ольга Калугина и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Игорь Горгун.

В ходе торжественной церемонии были награждены лучшие ребята из студотрядов и принимающие их организации

По информации РК ОО «БРСМ»

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