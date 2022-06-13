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Отсрочка по кредитам на товарную продукцию: о мерах поддержки для физлиц

13.06.2022
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Заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич в эфире телеканала СТВ рассказала о мерах поддержки для физических лиц, 

«Рекомендовано банкам давать отсрочку по кредитам на товарную продукцию до полугода и отсрочку, рассрочку по кредитам на недвижимость до года. Также принято решение по непересчету тарифов по тепло- и электроэнергии. Те ставки, которые были утверждены 1 января 2022 года, останутся в течение этого года и не будут пересчитаны. Это тоже даст нашим физлицам возможность немного сэкономить ресурсы, направить их в то русло, которое они считают необходимым», — рассказала Надежда Лазаревич.

По ее словам, предусмотрен заявительный принцип. «Субъект хозяйствования должен подать заявление в банк с просьбой предоставления отсрочки, рассрочки по своим кредитам», — отметила зампредседателя.

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