Отсрочка по кредитам на товарную продукцию: о мерах поддержки для физлиц

Заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич в эфире телеканала СТВ рассказала о мерах поддержки для физических лиц,

«Рекомендовано банкам давать отсрочку по кредитам на товарную продукцию до полугода и отсрочку, рассрочку по кредитам на недвижимость до года. Также принято решение по непересчету тарифов по тепло- и электроэнергии. Те ставки, которые были утверждены 1 января 2022 года, останутся в течение этого года и не будут пересчитаны. Это тоже даст нашим физлицам возможность немного сэкономить ресурсы, направить их в то русло, которое они считают необходимым», — рассказала Надежда Лазаревич.

По ее словам, предусмотрен заявительный принцип. «Субъект хозяйствования должен подать заявление в банк с просьбой предоставления отсрочки, рассрочки по своим кредитам», — отметила зампредседателя.