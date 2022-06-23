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Ответственность за питомцев. Бульдог искусал девятилетнюю девочку

23.06.2022
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В деревне Дрозды Мозырского района бульдог покусал девятилетнюю девочку. Милиция проводит проверку, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 19 июня мать девочки обратилась в скорую помощь и милицию. Как выяснилось, мозыряне отдыхали на даче за городом. Девочка гуляла по улице, и, по словам очевидцев, на нее без причины набросилась собака. Укусы оказались серьезными, понадобилась помощь медработников.

48-летний хозяин пса пояснил, что не знает, как бульдог выбрался на улицу, ведь тот был привязан. Ранее агрессивного поведения у питомца владелец не замечал.

Официальный представитель УВД облисполкома Юрий Пилькевич отметил, что назначена судебно-медицинская экспертиза. После этого будет решено, к какой ответственности привлекут хозяина собаки.

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