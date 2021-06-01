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Охрана объектов – без нарушений

Контроль за охранной деятельностью организаций по охране своих работников и (или) принадлежащих им объектов (имущества) проводится в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

Напоминаем о необходимости соблюдения организацией, осуществляющей охранную деятельность в части охраны своих работников и (или) принадлежащих ей объектов (имущества), условий и правил осуществления указанной деятельности, установленных в Законе Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» и иных нормативных правовых актах, регулирующих порядок осуществления данной деятельности.

Чаще всего при проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера выявляются следующие типичные нарушения:

  • отсутствие жетонов и удостоверений у работников охраны;
  • необеспечение профессиональной подготовкой работников охраны;
  • отсутствие спецпроверок у работников охраны;
  • отсутствие в организациях комиссий по проверке работников охраны на годность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и физической силы.

Ответственность за нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности установлена статьей 24.37 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

По вопросам, связанным с осуществлением охранной деятельности, Вы, можете обращаться в Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г. Лунинец ул. Московская, 26, а так же по  тел. 3-49-01.

Николай Коваль,
специалист по лицензированию.

 

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Елена Данилович

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